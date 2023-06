Roland-Garros - Elena Rybakina, candidate à la victoire, déclare forfait juste avant son 3e tour

"Malheureusement, Elena Rybakina a dû déclarer forfait pour son match", ont indiqué les organisateurs sur Twitter sans donner plus de détails. Le match entre Rybakina et Sorribes Tormo était le premier de la journée programmé sur le court Philippe-Chatrier. Victorieuse du tournoi de Rome avant d'arriver à Paris, Rybakina était l'une des principales candidates à la victoire sur la terre battue parisienne. La Kazakhe a aussi remporté Indian Wells cette année et Wimbledon l'année passée. (Belga)