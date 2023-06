Roland-Garros - Gillé-Vliegen, en quart de finale : "Très fiers d'avoir été chercher cette victoire"

"Nous avons joué un solide match", a confié Sander Gillé à Belga. "Ce n'était pas simple, d'autant que nous avions appris en dernière minute que nous jouerions sur le Chatrier. Ce fut une belle expérience. Nous étions la meilleure paire dans les deux premiers sets, mais nous n'avons pas livré un bon tie-break. Les choses semblaient mal barrées lorsqu'ils nous ont breakés d'entrée dans le troisième, mais nous n'avons pas baissé les bras et continué à nous accrocher. Et puis, Roger-Vasselin s'est blessé (NdlR : à la cuisse droite). On ne savait pas s'il allait abandonner. Ce n'était pas évident de rester concentré, mais nous avons joué de très bons points dans le super tie-break. Nous sommes très fiers d'avoir été chercher cette victoire." Et voilà donc Sander Gillé et Joran Vliegen en quart de finale à Paris, une première en tant que duo. Ils affronteront lundi les Argentins Maximo Gonzalez (ATP 31) et Andres Molteni (ATP 25), vainqueurs de l'Américain Rajeev Ram (ATP 3) et du Britannique Joe Salisbury (ATP 4), têtes de série n°2. "Nous ne les avons encore jamais rencontrés, mais nous les connaissons", a poursuivi le droitier de Hasselt. "Ils ont remporté les ATP 500 de Rio et Barcelone cette année. Ce sont deux spécialistes de la terre battue, qui jouent un tennis pourcentage, mais n'ont pas de coups dévastateurs. Ils ne servent pas le plomb, mais aiment les longs échanges. Il faudra être agressifs et efficaces au filet, mais nous avons clairement nos chances." (Belga)