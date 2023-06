Sept ministres de la Mobilité veulent faire de 2024 l'année européenne du vélo

"Il est temps et les Européens sont les acteurs du changement. Après des périodes de confinement vécu douloureusement, nos citoyens veulent plus que jamais bouger et respirer", écrivent-ils dans une carte blanche publiée en Belgique par L'Echo et De Tijd. "L'engouement pour ce moyen de transport est frappant. En Europe, en 2021, il y avait déjà 9,2 % de cyclistes supplémentaires qu'avant la pandémie. En 2020, environ 22 millions de vélos ont été vendus au sein de l'Union européenne ; la perspective est de 30 millions en 2030 ! (...) Faisons du vélo une priorité en termes d'action publique." "Ministres issus de diverses familles politiques, représentants d'États aux histoires et aux cultures différentes, le vélo nous rassemble, comme il peut rassembler les Européennes et les Européens", concluent-ils. La carte blanche a été signée par, outre la Belgique, les Pays-Bas, le Luxembourg, la France , la Slovaquie, l'Autriche et la Croatie. Ils font partie des 17 pays signataires de la Déclaration européenne du Vélo. En février dernier, le Parlement européen avait adopté une résolution formulant une demande similaire. (Belga)