Un cyclotouriste belge se tue dans une course au Grand-Duché de Luxembourg

L'organisation a confirmé dans un message publié sur le réseau social Facebook qu'un accident mortel s'était produit pendant la course. "C'est avec beaucoup de tristesse et d'émotion que nous vous informons qu'un grave accident s'est produit lors de l'édition 2023 du Schleck Gran Fondo", indiquent les organisateurs. "Malheureusement, un de nos participants est mort pendant l'événement." L'accident s'est produit peu après 12h00, selon RTL Today. Le cycliste a fait une lourde chute et en dépit de l'arrivée rapide des secours sur place, le septuagénaire belge a succombé à ses blessures. L'épreuve a été arrêtée. Un gran fondo est une course pour cyclotouristes comprenant chrono et classement. (Belga)