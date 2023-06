USA: la Bible bannie des bibliothèques de certaines écoles de l'Utah

Les Bibles ont été interdites dans les écoles du comté de Davis, au nord de Salt Lake City. La raison en est une loi votée en 2022 dans cet État de l'ouest américain qui permet de bannir les livres et les films "au contenu pornographique ou indécent" des bibliothèques et des cours. Des parents ont alors décidé de porter plainte contre le livre saint afin de protester contre cette loi. "Maintenant, nous pouvons interdire tous les livres et nous ne pourrons plus jamais lire", peut-on lire dans la plainte, rapporte le journal Salt Lake Tribune. Selon les parents, il manque cependant à la liste des livres interdits "l'un des livres les plus sexuellement chargés de tous les temps": la Bible, avec des passages sur "l'inceste, la masturbation, les actes sexuels avec des animaux, la prostitution, (...) et même l'infanticide...". La plainte a été examinée par une commission et il a été décidé de ne conserver les Bibles que dans les bibliothèques de l'enseignement supérieur. Selon les médias, la décision affecterait huit écoles primaires et secondaires du comté. Un recours a déjà été déposé contre la mesure. Des voix s'élèvent également pour interdire aussi le Livre de Mormon, le livre saint des Mormons. (Belga)