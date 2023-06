Allemagne: des dizaines de blessés après des affrontements entre police et manifestants

Les manifestants ont bloqué des rues, provoqué des incendies sur la voie publique et jeté des projectiles sur les forces de l'ordre, en réaction à des peines de prison décidées par la justice allemande cette semaine à l'encontre de quatre activistes d'extrême gauche. Une cinquantaine de policiers ont été blessés lors de ces manifestations, qui ont débuté vendredi soir, dont trois policiers déclarés "inaptes au service", selon un communiqué de la police de Leipzig. La police a procédé à une trentaine d'arrestations et plus de 50 personnes ont été placées en détention préventive avant d'être relâchées. "Cette violence absurde d'anarchistes d'extrême gauche et d'émeutiers est injustifiable", a déclaré la ministre dans un communiqué. Des centaines de personnes ont participé à ces manifestations après l'appel lancé par des militants d'extrême gauche pour une journée d'action samedi à Leipzig. Mercredi, un tribunal de Dresde a condamné une étudiante de Leipzig, Lina E., et trois autres militants d'extrême gauche à des peines de plusieurs années de prison. Le groupe a été reconnu coupable d'attaques contre des néo-nazis et présumés militants d'extrême droite entre 2018 et 2020. Depuis son arrestation en 2020, Lina E. est devenue un symbole, avec le slogan "Libérez Lina" apparaissant régulièrement dans les manifestations de l'extrême gauche, selon les médias allemands. (Belga)