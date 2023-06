Antwerp landskampioen - Mark van Bommel: "Ca a été des montagnes russes"

"Ca a été des montagnes russes, pas seulement aujourd'hui, mais aussi la semaine passée", déclare l'entraîneur de l'Antwerp Mark van Bommel. "Dimanche dernier, on a pris un coup duquel il a été difficile de se relever. Aujourd'hui, on a assisté à un match très spécial. Sans le but de Toby, c'est Genk qui était champion. C'est dire à quel point c"était serré. On avait travaillé la manière dont on a joué après le 2-1 de Genk. Après ce 2-1, Genk a reculé, comme nous la semaine dernière. Ensuite, il fallait aussi avoir de la chance". L'Antwerp signe ainsi le 8e doublé Coupe-championnat de l'histoire du football belge. "C'est exceptionnel", avance le technicien néerlandais. "L'Antwerp n'avait plus été champion depuis 66 ans. Et finir de cette manière... A dix minutes de la fin, tout le monde était champion. Le détenteur des droits a dû passer une bonne journée". Ces deux trophées sont les premiers de la carrière d'entraîneur de van Bommel, arrivé au Bosuil l'été dernier dans le sillage de Marc Overmars. "Je considère cela comme une source de motivation. Je veux prouver que je suis un bon entraîneur, mais cela ne se mesure pas seulement avec des trophées. La plus belle chose est la reconnaissance des joueurs avec lesquels vous travaillez. Cela n'enlève rien au fait que je sois heureux d'avoir remporté la Coupe et le championnat. Je suis heureux qu'Overmars soit là. Avec lui, je peux me concentrer sur le football. Il s'occupe de tout le reste. C'est une bonne combinaison. Marc est très important pour cette équipe". (Belga)