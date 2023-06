Coupe du monde de voile - Yannick Lefèbvre et Jan Heuninck 12e en 49er à Medemblik

Les Belges, qui n'ont pas été autorisés à participer à la course aux médailles qui réunissait les dix permiers dimanche, comptent 142 points au décompte final. Les champions du monde néerlandais Bart Lambriex et Floris van de Werken, qui ont remporté la course aux médailles, se sont imposés avec 24 points. En planche à voile, dans la classe IQ Foil (qui remplace le RS:X aux JO à partir des Jeux de Paris 2024), Thomas Broucke a terminé à la 16e place. (Belga)