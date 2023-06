Elargissement de l'Otan - Le chef de l'Otan à Erdogan: "La Suède a rempli ses obligations"

La Turquie bloque depuis treize mois l'entrée de la Suède dans l'Alliance atlantique en lui reprochant sa mansuétude envers les militants kurdes qu'elle héberge sur son sol. "Il est temps qu'elle advienne avant le sommet de Vilnius" les 11 et 12 juillet, quand les 31 chefs d'Etat de l'Otan se retrouveront, a indiqué M. Stoltenberg qui a annoncé la création d'un "mécanisme permanent" entre l'Otan et la Turquie, et une prochaine réunion "le 12 juin" - sans préciser où elle se tiendra. Le patron de l'Otan qui a assisté samedi à Ankara à la cérémonie d'investiture du président Erdogan, réélu le 28 mai pour cinq ans à la tête du pays, a par ailleurs "remercié la Turquie" qui a déployé des renforts au Kosovo, en proie à de violentes émeutes. La Turquie participe à la Kfor, la force multinationale emmenée par l'Alliance atlantique au Kosovo (Belga)