Euro de triathlon - Arnaud Mengal au pied du podium européen dominé par l'Espagnol David Castro

Le Brainois de 25 ans a terminé en 1h49:05, à 52 secondes du nouveau champion d'Europe, l'Espagnol David Castro, victorieux devant son public en 1h48:13. Les deux Belges engagés, avec Noah Servais, n'ont pu intégrer après la première course à pied un groupe de 7 échappés où figuraient entre autres l'ancien champion du monde espagnol Mario Mola et le Britannique Jonathan Brownlee. Ce dernier a disputé le titre avec Castro et le Suisse Adrien Biffod. C'est au sprint que l'Espagnol s'est imposé avec 4 secondes d'avance sur Brownlee et 14 secondes sur le Suisse. Mengal a remonté plusieurs concurrents pour terminer 4e Européen, son meilleur résultat de carrière. Noah Servais a fini 10e (1h49:55). En fin de matinée, Claire Michel, victime d'une chute à vélo en compagnie de l'Anglaise Kate Waugh et d'une autre concurrente, a été empêchée de lutter pour le podium. Elle s'est finalement classée 10e d'une épreuve remportée par la Luxembourgeoise Jeanne Lehaire. Barthelemy a fini 19e, Vermeylen 27e et Hanne De Vet 36e. (Belga)