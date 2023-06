Euro de triathlon - La Luxembourgeoise Jeanne Lehair championne d'Europe de triathlon, Claire Michel 10e

L'eau du lac de Madrid étant rendue impropre en raison d'un violent orage durant la nuit, l'Euro s'est disputé sur 5 km de course à pied, 40 km de vélo et à nouveau 10 km de course à pied. La Bruxelloise de 34 ans a terminé en 2h03:17, à 3:25 de la Luxembourgeoise d'origine française Jeanne Lehair, 27 ans, nouvelle championne d'Europe 2023 en 1h59:52. L'ancienne championne du monde de relais mixte avec la France a devancé au terme d'un long sprint l'Allemande Lisa Tertsch (1h59:59) et la Suissesse Cathia Shär (2h00:10). Claire Michel a fait partie d'un groupe de 10 leaders échappés après la 1re course à pied, mais a dû lâcher prise lors de la 5e des 7 boucles à vélo. Valérie Barthelemy et Jolien Vermeylen n'ont pu accrocher le bon wagon et ont incorporé un 2e groupe de poursuivantes à vélo. Barthelemy a fini 19e (2h04:56) et Vermeylen 27e (2h06:34). Hanne De Vet est 36e (2h09:17). Le triathlon messieurs, également transformé en duathlon, aura lieu plus tard dans l'après-midi avec Noah Servais et Arnaud Mengal comme représentant belge. (Belga)