FBK Games Hengelo - Sifan Hassan réalise un doublé unique, Elise Vanderelst 10e avec un chrono encourageant

Il n'y a qu'une seule athlète au monde qui peut passer du marathon - qu'elle a gagné à Londres fin avril - au 1500 m en un peu plus d'un mois: Sifan Hassan. La Néerlandaise s'est imposée en 3:58.12. Samedi, elle avait déjà réalisé le meilleur temps de l'année en 29:37.80 sur 10 000 m à Hengelo. Vanderelst a couru en 4:05.26, quelque deux secondes et demie au-dessus de son record national, qui est de 4:02.63 depuis deux ans. "C'est vraiment solide", a-t-elle déclaré à l'issue de la compétition. "J'avais espéré quelque chose de plus et secrètement, en tant qu'athlète, vous rêvez toujours d'un record personnel, mais en fait je savais que je n'avais pas ça dans les jambes. Je dois encore m'adapter à la façon de travailler de mon nouvel entraîneur". L'automne dernier, Vanderelst a rompu avec Raymond Castiaux et a commencé à s'entraîner avec la Néerlandaise Grete Koens. "Je lui ai rendu visite une fois aux Pays-Bas, mais pour le reste, nous communiquons par le biais d'une application prévue à cet effet", a déclaré Vanderelst dimanche. "Je fais beaucoup plus de kilomètres qu'avant et je travaille davantage sur ma base d'endurance. Nous n'avons pratiquement pas fait d'entraînement spécifique pour l'instant et nous nous préparons tranquillement aux championnats du monde qui auront lieu à la fin du mois d'août". La limite de qualification est fixée à 4:03.50. Delphine Nkansa a terminé septième du 100 m dimanche en 11.32, 6/100e au-dessus de son record personnel. Chez les hommes, Rendel Vermeulen, 19 ans, a couru en 10.40. Il devient ainsi le sixième athlète belge U23 le plus rapide de tous les temps. (Belga)