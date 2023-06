Formule E - Maximilian Günther s'offre la deuxième course dans sa Maserati, Stoffel Vandoorne finit 9e

Vandoorne était parti de la 5e place sur la grille, comme lors de la première course. Il a gagné un rang et a passé une vingtaine de tours derrière le trio de tête, avant de perdre progressivement du terrain et tomber jusqu'à la 9e place. Maximilan Günther avait enlevé sa deuxième pole position du week-end à l'issue des qualifications. Il a défendu avec succès la tête pour s'imposer et enlever la première victoire d'une monoplace Maserati depuis Fangio sur le Nurburgring en 1957. C'est le premier succès de l'Allemand cette saison. Günther a terminé un peu moins de 3 secondes devant le Britannique Jake Dennis (Avalanche Andretti), qui égale son résultat de la première course. Le Néo-Zélandais Mitch Evans (Jaguar TCS) complète le podium, en tête d'un peloton distancé à plus de 18 secondes. Nick Cassidy (Envision), le leader du championnat du monde avant la course, n'a pas pris le moindre point. Le Néo-Zélandais a tenté un dépassement risqué au 19e tour et a touché l'Allemand Pascal Wehrlein (TAG Heuer Porsche), son dauphin au classement, qui s'empare ainsi de la tête avec 134 points. Cassidy (128 points) chute à la 3e place, derrière Jake Dennis (133 points). Stoffel Vandoorne, champion en titre, est 11e avec 42 points. Le championnat de Formule E compte cette année 16 manches et se conclura par deux courses à Londres les 29 et 30 juillet. (Belga)