Ironman - Pieter Heemeryck n'avait "pas le coeur à célébrer cette 2e place" à Hambourg

"Je n'ai pas pu fêter ma 2e place sur le podium", a réagi le Louvaniste de 24 ans au site spécialisé 3athlon.be. Heemeryck faisait partie d'un groupe de tête aux environs du 70e km du vélo lorsque qu'il a entendu "comme une bombe éclater derrière lui". "J'ai vu une roue voler en l'air et puis un cycliste et un motard couchés au sol. C'est un moment qui restera ancré dans ma mémoire. Ce n'est qu'après une quinzaine de kilomètres sur le marathon que Frodeno m'a fait part du décès du motard. Je sais que le triathlète britannique est toujours entre la vie et la mort, j'espère que les nouvelles seront bonnes et positives d'ici peu." Qualifié pour la finale du circuit, programmée le 10 septembre à Nice, en lieu et place d'Hawaï qui sera exclusivement dédié cette année aux féminines, Heemeryck n'est pas encore sûr d'y participer. "Je dois encore étudier la question avec mon entraîneur", a-t-il répondu à Belga. "Les épreuves PTO aux États-Unis et à Singapour sont pour l'instant plus importantes pour moi. Le parcours vélo de Nice présente beaucoup de descentes et ce n'est vraiment pas ma spécialité", a conclu Heemeryck. (Belga)