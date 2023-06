Jupiler Pro League - Lorin Parys: "L'Antwerp fait définitivement partie du top du football belge"

L'hélicoptère s'est finalement posé sur la pelouse de Genk, où l'Antwerp a décroché son 5e titre de champion grâce au but de Toby Alderweireld dans les dernières secondes du temps additionnel. "Ce fut une saison de grand cru pour le football belge, et ce sur tous les fronts", déclare Lorin Parys dans un communiqué de la Pro League. "Nous n'avions jamais fait mieux en Europe. Nos compétitions n'avaient jamais été aussi passionnantes jusqu'à la fin. Tout comme pour la Challenger Pro League, le verdict n'est tombé qu'à la dernière journée en Jupiler Pro League. Le duel à trois entre l'Antwerp, l'Union et Genk est resté captivant jusqu'à la dernière minute. Grâce à un sprint final impressionnant, l'Antwerp est sacré champion pour la première fois depuis 1957. Les joueurs ont fait preuve d'une grande force mentale après avoir manqué le titre la semaine dernière dans un Bosuil plein. Avec ce cinquième titre, la plus ancienne équipe du pays fait définitivement partie du top du football belge. C'est une bonne chose pour la force de la Jupiler Pro League que le sommet s'élargisse. Félicitations aux joueurs, au staff, à la direction et aux supporters de l'Antwerp pour ce titre ! Merci également à l'Union et au KRC Genk d'avoir fait de cette compétition une belle fête du football jusqu'à la fin". (Belga)