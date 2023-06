Jupiler Pro League - L'Union récupère Teuma et Boniface pour le match décisif contre Bruges

La semaine dernière, lors du partage à l'Antwerp (1-1), Teuma (adducteurs) ne figurait pas sur la feuille de match alors que Boniface (cheville) était monté au jeu à un quart d'heure du terme. Le troisième joueur incertain, Yorbe Vertessen (hanche) prendra lui place sur le banc. Siebe Van der Heyden (épaule) était lui d'ores et déjà forfait. Il sera remplacé en défense par Koki Machida. Autre absent, Senne Lynen, suspendu. Karel Geraerts alignera donc Anthony Moris dans les buts, un trio défensif formé par Ismaël Kandouss, Christian Burgess et Machida. Bart Nieuwkoop et Loïc Lapoussin animeront les flancs. Teuma s'occupera de l'entrejeu en compagnie d'Amani Lazare et Oussama El Azzouzi. Devant, Simon Adingra évoluera aux côtés de Boniface. Pour décrocher le 12e titre de son histoire, le premier depuis 1935, l'Union doit battre le Club Bruges et espérer que l'Antwerp ne gagne pas à Genk. (Belga)