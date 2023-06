Jupiler Pro League - Toby Alderweireld: "Le plus beau moment de ma carrière"

"Je n'ai pas de mots. Il n'y a pas de plus beau scénario", a déclaré Toby Alderweireld au micro d'Eleven. "C'est vraiment le plus beau moment de ma carrière. J'ai vu beaucoup de choses et j'a joué beaucoup de matchs importants mais celui-ci est le plus beau". L'Antwerp s'offre le titre une semaine après avoir gaspillé une première balle de match à domicile face à l'Union. "Nous avons travaillé très dur pour cela", selon Alderweireld. "L'équipe le mérite. Tout le monde nous avait éliminés. Personnellement, je me suis beaucoup battu pour cela. Et ce, dans ma propre ville. Tout le monde était contre nous. Et nous avons réussi aujourd'hui. L'Antwerp a joué en deuxième division pendant des années. Ce moment est spécial pour les supporters, uniquement pour les supporters". Le défenseur s'est délibérément porté vers l'avant alors que l'Antwerp était mené 2-1. "Nous avions travaillé cela à l'entraînement. Quand j'ai pu le faire, je me suis dit que je devais tirer à l'aveugle comme un vrai attaquant. Il a fallu beaucoup de chance bien sûr, mais quelle sensation ! Nous avons écrit la légende". (Belga)