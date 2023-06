La Liga - Le Real Madrid officialise le départ de son capitaine Karim Benzema après 14 saisons

"Le Real Madrid et notre capitaine Karim Benzema se sont entendus pour mettre un terme à sa brillante et inoubliable étape en tant que joueur de notre club", a publié le club de la capitale. Ballon d'Or 2022, le Français était arrivé à Madrid de Lyon à l'âge de 21 ans, en 2009. En 14 saisons, il a disputé 647 matches sous la vareuse blanche, inscrivant 353 buts et donnant 165 passes décisives. Karim Benzema a acquis le statut de légende au sein du club historique, en conquérant 25 titres au cours de son passage, dont cinq Ligues des Champions et quatre championnats d'Espagne. L'attaquant français est le deuxième meilleur buteur de l'histoire du club derrière le Portugais Cristiano Ronaldo. Il est également la quatrième meilleur buteur de l'histoire de la Ligue des Champions, et au même rang en Liga, le championnat espagnol. "La trajectoire de Karim Benzema au Real Madrid a été un exemple de comportement et de professionnalisme, et a représenté les valeurs de notre club. Karim Benzema a gagné le droit de décider de son futur", a ajouté le communiqué. La destination du Lyonnais est encore inconnue, bien que des rumeurs insistantes le citent en Arabie saoudite. Benzema sera honoré mardi en présence du président Florentina Perez, au centre d'entraînement. "Le Real Madrid est et sera toujours sa maison, et nous lui souhaitons le meilleur ainsi qu'à sa famille pour cette nouvelle étape dans sa vie", a conclu le communiqué. Le départ de Karim Benzema est le quatrième acté ce week-end par le Real Madrid après ceux d'Eden Hazard, de l'Espagnol Marcos Asensio et du Dominicain Mariano Diaz annoncés samedi. (Belga)