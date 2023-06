Lamborghini Super Trofeo - Gilles Stadsbader et Ugo de Wilde se distinguent au Paul Ricard

Issu du karting, Gilles Stadsbader dispute sa première saison complète en sport automobile cette année. Le Courtraisien a connu le succès dès sa première tentative en remportant la course 1 au volant de la Lamborghini Huracan Super Trofeo Evo N°6 du team VSR qu'il partage avec l'Italien Mattia Michelotto. Deux autres pilotes belges finissent dans le Top 6 de cette première manche: Amaury Bonduel (N°28) prend la cinquième place juste devant Ugo de Wilde (N°10) qui aurait pu viser un meilleur résultat si son équipier portugais Rodrigo Testa n'avait pas été pris dans un accrochage. Lors de la course 2, Ugo de Wilde était bien parti pour l'emporter mais une safety car défavorable a contraint son équipier Testa à céder le commandement à la voiture N°61 de l'Italien Marzio Moretti et de l'Allemand Sebastian Balthasar. Le Bruxellois termine à la deuxième position. Amaury Bonduel termine à la quatrième place, à moins de deux secondes du podium, tandis que Gilles Stadsbader complète le Top 5. Grâce à sa victoire et son Top 5 au Paul Ricard, Stadsbader arrivera en leader du championnat pour la deuxième manche de la saison 2023 qui aura lieu dans le cadre des Crowdstrike 24 Hours of Spa les 30 juin et 1er juillet prochains. En catégorie Am, Renaud Kuppens et Pierre Feliglioni sur la Lamborghini du team wavrien Boutsen VDS ont décroché la victoire sur la course 1. Ils ont ensuite terminé 3e de la course 2. (Belga)