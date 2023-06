Le Belge Ronny Swiggers à nouveau sacré champion du monde de quiz

Plus de 1.500 participants d'une quarantaine de pays se disputaient le titre de champion du monde de quiz ce week-end. Soixante-huit quizeurs ont participé à la manche belge à Ninove samedi après-midi. Deux ans après sa précédente victoire, Ronny Swiggers a remporté son deuxième titre mondial avec 171 points. L'Américaine Victoria Grace a dû se contenter de la deuxième place avec 170 points. Le Belge Tom Trogh, qui avait décroché l'argent en 2022, est passé à trois points de la médaille de bronze. Avec 164 points, la troisième place revient à l'Anglais Evan Lynch. Dans le monde entier, les concurrents se sont vu proposer les mêmes 240 questions, réparties dans huit catégories. Avec 28 réponses sur 30, Tom Trogh s'est une fois de plus montré le meilleur dans la catégorie Sports. Ronny Swiggers a obtenu le meilleur score dans les catégories Culture, Lifestyle et Monde. Dans la catégorie Sciences, six quizeurs internationaux ont terminé à égalité avec 22 sur 30, dont Tom Trogh, Lander Frederickx et Bart Lecomte. Le Championnat international de quiz (World Quizzing Championship) est une compétition individuelle de quiz organisée par l'Association internationale de quiz, une association basée en Angleterre. Le prochain rendez-vous d'envergure de la discipline aura lieu du 3 au 5 novembre lors des championnats internationaux de quiz à Torremolinos, en Espagne. (Belga)