Les plaintes pour des assureurs injoignables en hausse d'un tiers

"Ces dernières années, le secteur a beaucoup investi dans la numérisation, à la fois pour optimiser la communication avec les assurés et la gestion des dossiers", analyse Laurent de Barsy, le médiateur des assurances. "Les nombreuses questions que nous recevons montrent que cette numérisation n'a pas encore l'effet escompté. De plus, le secteur de l'assurance connaît une pénurie de main-d'œuvre. Ce qui a pour conséquence que les délais de gestion et de réponse deviennent inacceptables pour les consommateurs." "Certains services de compagnies d'assurance travaillent avec des moments sans téléphone pour résorber ce retard. Un consommateur qui les contacte par téléphone est alors redirigé vers des centres d'appels qui ne peuvent que partiellement informer l'assuré après une attente parfois longue. Ce cercle vicieux d'attente et d'inaccessibilité physique et téléphonique conduit à l'insatisfaction et à la frustration des assurés", pointe l'Ombudsman. Les demandes d'intervention concernant l'assurance incendie sont passées à 513 l'année dernière. Le médiateur des assurances a en outre traité 326 plaintes concernant l'assurance automobile et 289 autres à propos de l'assurance protection juridique. Disclaimer : Belga diffuse quotidiennement des dépêches reprenant des informations provenant d'autres médias. Ces dépêches sont identifiables par le mot-clé PRESS. Belga ne peut toutefois pas être tenu pour responsable de ces informations fournies par d'autres médias. Merci aux rédactions qui les utiliseraient de toujours citer la source exacte des informations relayées par Belga. (Belga)