Météo - Un temps ensoleillé et chaud durant la semaine, avec près de 30 degrés samedi prochain

Ce soir, le ciel sera dégagé partout mais, durant la nuit, des nuages bas ou quelques brumes pourraient se former localement. Les minima se situeront autour de 7 degrés en Hautes-Fagnes, et entre 10 et 13 degrés dans la plupart des autres régions. Le vent sera généralement modéré de secteur nord à nord-est. Lundi et mardi, le temps restera ensoleillé avec localement quelques nuages. Les maxima se situeront autour de 15 degrés à la côte, de 23 degrés dans le centre, et atteindront jusqu'à 25 degrés sur l'extrême sud du territoire. Le vent sera modéré. Pour le reste de la semaine, il fera encore assez ensoleillé et chaud dans l'intérieur. Le temps sera probablement plus instable de mercredi à samedi avec risque d'une averse (orageuse) locale. Le mercure pourrait grimper jusqu'à 28 degrés le week-end prochain. (Belga)