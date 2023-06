Roland-Garros - La Tunisienne Ons Jabeur perd un set mais rejoint les huitièmes de finale

L'ancienne N.2 mondiale a battu la qualifiée serbe Olga Danilovic (WTA 105) au troisième tour en trois sets : 4-6, 6-4, 6-2 et 2h12 de jeu. Elle a cédé son premier set du tournoi. La finaliste des derniers Wimbledon et US Open jouera son billet pour les quarts de finale face à l'Américaine Bernarda Pera (WTA 36). Jabeur égale son meilleur résultat à Roland-Garros. Elle a atteint les huitièmes en 2020 et 2021 et avait perdu dès le premier tour l'an dernier. (Belga)