Roland-Garros - Stefanos Tsitsipas écarte Sebastian Ofner et s'offre un quart contre Carlos Alcaraz

Dimanche soir, le Grec a aisément écarté l'Autrichien de 27 ans Sebastian Ofner, 118e mondial, passé par les qualifications après un premier set serré. Tsitsipas a gagné en trois manches et 1h48 de jeu: 7-5, 6-3, 6-0. Plus tôt dans la journée, Alcaraz avait été lui aussi très impressionnant contre l'Italien Lorenzo Musetti (ATP 18/N.17), 21 ans, dominé 6-3, 6-2 et 6-2. Le vainqueur du quart entre Alcaraz et Tsitsipas pourrait rencontrer en demi-finale le Serbe Novak Djokovic (ATP 3) qui jouera son quart de finale contre Karen Kachanov (ATP 11). "Djoko" n'a perdu qu'un seul de ses neuf duels contre le Russe, en finale du Masters 1000 de Paris en 2018. (Belga)