Serie A - Spalletti quitte Naples sur une ultime victoire contre la Sampdoria

Victor Osimhen a ouvert la marque (64e) sur un penalty qu'il a lui-même obtenu, pour conforter son titre de meilleur buteur de la saison 2022/23 avec 26 réalisations. Giovanni Simeone, entré à sa place, a doublé la mise d'une frappe limpide (85e), juste avant que tout le stade - Napolitains et Génois confondus - n'ovationne la sortie de l'attaquant (originaire de Naples) de la Samp Fabio Quagliarella, qui, à 40 ans, a très probablement disputé son dernier match de Serie A. Après ce match sans enjeu, entre un Napoli assuré du titre depuis un mois et une Sampdoria déjà reléguée, a débuté la cérémonie de remise du troisième titre du club, plus de trois décennies après les deux premiers de l'époque Maradona (1987, 1990). Pour les tifosi napolitains, cette ultime rencontre était surtout l'occasion de saluer Spalletti, 64 ans, qui a officialisé en début de semaine son départ après ce triomphe. Plutôt serein pendant le match, l'entraîneur toscan, qui va prendre "une année sabbatique" selon son président Aurelio De Laurentiis, a confié son émotion après la rencontre. (Belga)