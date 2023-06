Un séisme de magnitude 4,5 secoue l'ouest de l'Iran

Le séisme s'est produit près de Kermanshah, capitale de la province du même nom, à une centaine de kilomètres de la frontière avec l'Irak, a rapporté l'agence officielle Irna, citant l'Institut de géophysique de l'Université de Téhéran. Selon l'Institut américain de géophysique (USGS), le tremblement de terre s'est produit à une profondeur de 10 kilomètres. Aucun dégât ou victime n'a été rapporté à ce stade. Les tremblements de terre sont fréquents en Iran, pays situé dans une zone de forte activité sismique. Ces derniers mois, des séismes dans le nord-ouest de l'Iran, près de la frontière avec la Turquie, ont engendré des dégâts considérables et des centaines de personnes ont été blessées. Le 6 février, deux violents tremblements de terre d'une magnitude de 7,7 et 7,6 ont ébranlé le sud-est de la Turquie et le nord de la Syrie. Au total, plus de 57.000 personnes ont été tuées dans les deux pays. (Belga)