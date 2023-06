Apple fébrilement attendu dans le métavers

Attendu dans la réalité virtuelle (VR) depuis des années, Apple pourrait présenter lundi son premier casque de VR et ainsi défier son voisin Meta (Facebook, Instagram) sur son nouveau terrain de jeu, le métavers, qui peine à émerger.

Les observateurs sont unanimes: la marque à la pomme va selon eux enfin dévoiler son premier casque de réalité mixte - qui mélange VR et AR, la réalité augmentée - lors de sa conférence annuelle pour les développeurs.

Le "Reality Pro" a des spécifications techniques à "tomber par terre" et sera commercialisé pour "environ 3.000 dollars", selon Dan Ives de Wedbush.

Le casque a été conçu pour jouer à des jeux vidéo, regarder des films, participer à des appels en visioconférence et faire du sport, ajoute l'analyste.

"Apple espérait sortir un produit plus proche d'une paire de lunettes que d'un casque de jeux vidéo", estime Yory Wurmser, analyste d'Insider Intelligence.

"Mais il semble qu'ils vont dévoiler quelque chose de plus gros (et certainement plus cher), parce qu'ils veulent que des passionnés et des ingénieurs s'en servent et commencent à construire un écosystème d'applications dédiées", avant de concevoir des appareils plus légers et moins chers pour le grand public, selon lui.

- La quête de Meta -

La réalité virtuelle est actuellement dominée par Meta - les casques de sa marque Quest représentaient plus de 80% du marché fin 2022, selon le cabinet Counterpoint.

Jeudi, le patron du groupe, Mark Zuckerberg, a lancé un nouvel appareil, le Quest 3, le "premier casque grand public avec réalité mixte en couleur haute résolution".

La réalité mixte permet de passer de la réalité virtuelle, qui immerge l'utilisateur dans un univers virtuel, à la réalité augmentée, où des éléments virtuels apparaissent en superposition dans son environnement réel.

Le Quest 3, qui sera commercialisé à partir de 500 dollars aux Etats-Unis à l'automne, est "40% plus fin" que le précédent modèle, "plus confortable", et "plus puissant", a souligné le dirigeant.

Fin 2021, Facebook est devenu Meta dans l'idée de devenir une entreprise du métavers, décrit par Mark Zuckerberg comme l'avenir d'internet, après le web et le mobile.

Mais les efforts du géant des réseaux sociaux n'ont pour l'instant pas débouché sur une adoption notable par le grand public.

Le nombre d'utilisateurs de tels équipements a bondi en 2021, pendant la pandémie et les confinements, mais il progresse plus faiblement depuis, d'environ 5 à 6% par an, selon Insider Intelligence.

- "Peur de rater quelque chose" -

D'après ce cabinet d'études, quelque 35 millions de personnes utilisent désormais un casque de VR au moins une fois par mois aux États-Unis, soit environ 10% de la population.

Meta "voudrait fixer les standards pour les systèmes d'exploitation de cette nouvelle technologie, comme Google et Apple l'ont fait pour les smartphones", commente Yory Wurmser. "En conséquence, ça ne les dérange pas de vendre les casques à perte pour construire une base de consommateurs".

Apple, en revanche, "veut gagner de l'argent de la vente de ses appareils, même si son activité de services progresse", ajoute l'analyste.

Le groupe de Cupertino est connu pour ne commercialiser des nouveaux produits que quand il est sûr de faire une entrée marquante, même à un prix trop élevé pour le grand public au début.

De toute façon, la VR va d'abord prendre corps "au travail et au niveau des universités et formations", juge Rolf Illenberger, fondateur de VRdirect, une société de conseil en réalité virtuelle.

Et même à 3.000 dollars, "entre les fans d'Apple et la peur de rater quelque chose, si tout le battage autour du nouveau casque est vrai, il va révolutionner la VR, l'AR et la façon dont les gens perçoivent le métavers", assure le consultant.