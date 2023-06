Challenger Pro League - Aleksandar Vukotic quitte le SK Beveren après cinq saisons

"Aleksandar Vukotic (27 ans) a décidé d'être actif plus près de chez lui. Le club comprend cette décision et lui souhaite beaucoup de succès à l'avenir", peut-on lire sur le site internet. Beveren a recruté Vukotic au FK Krupa, club de première division bosniaque. Le grand Serbe (2m02) est rapidement devenu titulaire sous les commandes du coach Yannick Ferrera. Il n'a d'ailleurs pas manqué une seule minute de sa première saison en 1A. Deux saisons plus tard, le club et lui sont descendus en Challenger Pro League. Cette saison, Beveren a manqué de peu son retour en Jupiler Pro League. Vukotic a porté à 138 reprises le maillot beverenois, un record sur les cinq dernières saisons. (Belga)