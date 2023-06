Des agents de propreté namurois certifiés pour leurs compétences

Les titres de compétence sont un dispositif créé en 2003 et coordonné par le Consortium de validation des compétences. Quelque 50 métiers sont concernés via 46 centres de compétences agréés. Au total, ce sont 65.000 titres de compétence qui ont déjà été remis à 33.000 chercheurs d'emploi ou travailleurs. Dans la fonction publique, cinq métiers sont éligibles: accueillant d'enfant, aide cuisinier en collectivité, fontainier, fossoyeur et donc désormais agent de propreté. Pour avoir leur certification, les agents de propreté namurois ont pu passer leur examen pratique sur leur lieu de travail, supervisés par un jury de professionnels, le tout sous la responsabilité d'un centre agréé. Lundi, neuf agents ont déjà reçu leur titre et une dizaine d'autres doivent être certifiés d'ici fin juin. La Ville de Mons a aussi manifesté son intérêt pour le dispositif et d'autres communes devraient suivre, la communication se mettant en marche. Concrètement, cette certification délivrée au nom des gouvernements francophones doit permettre aux agents d'obtenir une valorisation barémique, de trouver plus facilement un emploi s'ils se retrouvent au chômage, de reprendre une formation avec des dispenses, mais aussi d'accéder plus facilement au CESS ou aux allocations d'insertion pour les moins de 21 ans. En outre, les pouvoirs locaux et provinciaux de Wallonie peuvent proposer à leurs agents de niveaux E (sans diplôme ou juste le CEB) d'être recrutés à l'échelle D (niveau secondaire) et/ou d'évoluer dans leur carrière au sein de l'échelle D. Pour l'heure, une centaine de communes, la plupart des provinces et quelques intercommunales offrent cette possibilité à leur personnel. (Belga)