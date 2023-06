Inondations en Wallonie - Deux ans après les inondations, le pont de Renoupré rendu à la circulation à Verviers

Les réparations de ce pont, qui relie Verviers à Dison, ont été terminées dans le délai annoncé. "La charge de travail après les inondations a été colossale pour Verviers", a ainsi rappelé la Ville. "Mais la volonté a été d'avancer rapidement sur l'ensemble des dossiers, dont les ponts. C'est ainsi que le bureau Servais a été désigné dès la fin août 2021 et que dès décembre de la même année, nous avons pu présenter un avant-projet de restauration des ponts. Il a ensuite fallu rédiger les cahiers des charges, lancer les marchés, les attribuer aux différentes entreprises, coordonner la gestion des plannings pour la rénovation, etc". En plus de l'ouvrage de Renoupré, d'autres chantiers sont terminés, ailleurs dans la commune: la trémie du pont du Chêne, le pont Renier, le pont du Purgatoire ainsi que les travaux de sécurisation du pont des Demi-Lunes. D'autres inaugurations suivront cette année, a assuré Maxime Degey, l'échevin des Travaux: la passerelle Roggeman, le pont des Récollets, le pont du Chêne, le pont Léopold et la passerelle Sauvage devraient en effet être terminés pour l'été 2023. La réouverture du pont Francval, très lourdement impacté, est attendue pour le mois de juillet et celle du pont Marie-Henriette pour fin septembre. La nouvelle passerelle piétonne "Fil de fer" devrait être achevée en octobre 2023. Suivra fin 2023 la réouverture de Nasproué-La Raye. Seuls quatre chantiers n'ont pas encore débuté. (Belga)