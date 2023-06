Invasion de l'Ukraine - Un ministre ukrainien affirme que la moitié des abris de Kiev sont inutilisables

Oleksandr Kamyshin et Vitali Klitschko, le maire de la capitale ukrainienne, ont indiqué sur Telegram qu'entre-temps un tiers de tous les abris ont été inspectés. Une partie d'entre eux ne peuvent tout simplement pas s'ouvrir et dans d'autres cas, les installations sont défectueuses. Le président Volodymyr Zelensky a donc donné l'ordre vendredi d'inspecter tous les abris d'Ukraine. Parmi les trois personnes décédées jeudi à la suite d'une attaque russe, se trouvaient une mère et son enfant. Cette situation a provoqué une colère auprès de la population et un appel à l'action. Depuis le début du mois de mai, la Russie a lancé plusieurs attaques sur la capitale, principalement la nuit par le biais d'attaques aériennes. (Belga)