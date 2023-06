Jupiler Pro League - Malgré la défaite, les supporters de l'Union s'attardent longtemps autour du stade

La chaussée de Bruxelles et la rue du Stade étaient noires de monde après la défaite de l'Union. On pouvait y voir sur le visage des supporters jaunes et bleus des grimaces de douleur, des yeux épais et de l'incrédulité. Chacun tombait dans les bras de l'autre, ne croyant pas au cruel scénario qui venait de se dérouler et qui les a vus échapper au titre de champion de Belgique pour quelques minutes à peine. Les enfants cherchaient, eux, le réconfort dans les bras de leurs parents. Même si la déception était grande après la rencontre, de nombreux supporters se sont attardés autour du stade. L'ambiance était donc relativement calme et les quelques policiers déployés étaient dès lors spectateurs d'une soirée tranquille. Certains supporters ont tout de même pu prendre des selfies avec Victor Boniface après le match. Le joueur devait en effet traverser la foule pour rentrer chez lui. (Belga)