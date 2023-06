La Chine et les USA participent à des manœuvres maritimes en Indonésie

Ces puissances concurrentes ont toutes deux dépêché des navires de guerre aux manœuvres maritimes multilatérales "Komodo" (MNEK) organisées par l'Indonésie dans l'est de son territoire au large de l'île de Célèbes de lundi à jeudi. La marine américaine a sur place une frégate légère, a déclaré dimanche à l'AFP un porte-parole de l'ambassade américaine à Jakarta. Ces exercices vont permettre aux États-Unis de "se joindre à des nations ayant la même attitude, nos alliés et partenaires, pour relever des défis communs", comme des missions humanitaires et de réponse aux catastrophes naturelles, a-t-il précisé. Le ministère chinois de la Défense a annoncé la semaine dernière envoyer un destroyer et une frégate à l'invitation de la marine indonésienne. La Russie doit aussi dépêcher des bâtiments, selon une liste diffusée par les autorités indonésiennes, tandis que l'Australie fait participer une frégate et le chef de sa marine, le vice-amiral Mark Hammond. Au total, 17 navires étrangers doivent être déployés et une vingtaine en ce qui concerne l'Indonésie. "Les exercices MNEK sont un entraînement non guerrier qui donne la priorité à la coopération maritime dans la région", a expliqué le porte-parole de la marine indonésienne I Made Wira Hady. (Belga)