La police a contrôlé 145 personnes en possession de drogues lors de l'action Étoile

Au cours de cette action transfrontalière contre les réseaux organisés de distribution de drogue, 1.699 véhicules, dont 27 trains et 3 autocars, ont été contrôlés en Belgique. 1.746 personnes ont été contrôlées, parmi lesquels 145 étaient en possession de stupéfiants. 27 véhicules ont été saisis à la suite de ces contrôles et 16 personnes ont été arrêtées, précise la police fédérale. Plus de deux kilos de marijuana, 75 joints, des champignons hallucinogènes, de l'héroïne, de la cocaïne, de la MDMA, de l'ecstasy, des amphétamines et des "spacecakes" ont été saisis par la police, tout comme onze armes et près de 23.000 euros. Un point de contrôle international était installé le samedi 3 juin à Fourons, organisé par les services de police belges, néerlandais et luxembourgeois. Près d'une personne contrôlée sur dix détenait de la drogue, précise la police. L'action Étoile est la troisième du genre organisée par la Belgique, les Pays-Bas, la France et le Luxembourg. Elle s'inscrit dans le cadre de la coopération Hazeldonk, afin de mieux lutter contre les organisations criminelles et réseaux de distribution de drogue organisés. (Belga)