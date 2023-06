Le fonds souverain saoudien investit dans quatre clubs pour faire briller son championnat

Le club Al-Nassr, où joue Cristiano Ronaldo, ainsi que trois autres clubs saoudiens (Al-Hilal, Al-Ahli et Al-Ittihad) sont désormais détenus à 75% par le fonds souverain saoudien. Le ministre saoudien des sports, Abdulasis bin Turki al-Faisal, l'a annoncé lundi. Ce projet d'investissement a pour but de rendre les clubs plus attractifs pour les stars internationales. Le fonds souverain saoudien a racheté le club de Premier League Newcastle United il y a deux ans. Plus tôt dans la journée, l'agence de presse AFP a appris de source anonyme que les autorités saoudiennes avaient établi une liste restreinte contenant les noms de dix stars du football qui pourraient être recrutées par des clubs saoudiens dans les mois à venir. Lionel Messi et Karim Benzema figurent en tête de liste. Selon la même source, l'objectif est de conclure la plupart des accords avant le début de la prochaine saison, le 11 août. En ce qui concerne Messi et Benzema, les négociations seraient en cours à Paris et à Madrid respectivement. Messi serait approché par Al-Hilal, où il pourrait gagner environ 400 millions d'euros par an. Benzema pourrait quant à lui atterrir à Al-Ittihad, où un contrat de 200 millions d'euros par saison l'attend, selon les médias espagnols. (Belga)