Le suspect du vol d'un butin estimé à 40.000 euros arrêté à Bruxelles

"Le suspect aurait fouillé une valise et en aurait retiré des objets d'une valeur de près de 40.000 euros, dont des bijoux, des produits cosmétiques et une somme de 8.000 euros en espèces", a expliqué la police dans un communiqué lundi. "Après avoir été reconnu sur des images de caméras de vidéo-surveillance, l'homme avait été signalé à rechercher. Ce mardi, il a été repéré par une patrouille de la brigade des Trekkers et ensuite interpellé". Le suspect, en séjour illégal en Belgique, n'est pas inconnu des services de police. Il a été mis à la disposition du parquet de Bruxelles après audition. "Il pourrait être lié à d'autres vols, mais a refusé toute coopération", a ajouté la police locale. "Le parquet a saisi une juge d'instruction, qui a placé le suspect sous mandat d'arrêt". (Belga)