Les signalements de fraude et tromperie ont grimpé de près de 10% en 2022

(Belga) L'Inspection économique du SPF Economie a enregistré près de 52.000 signalements de pratiques commerciales trompeuses et de fraude en 2022, soit une augmentation de 8,25% en un an, indique lundi l'institut fédéral. Environ un quart de ces signalements (23%) sont liés au phishing. Les signalements d'appels téléphoniques non sollicités et de ventes frauduleuses viennent compléter le podium.