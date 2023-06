M. Jambon au Royaume-Uni pour renforcer les liens avec la Flandre

M. Jambon devait rencontrer lundi la ministre de la Culture, des Médias et du Sport,.Lucy Frazer, avant de se rendre en soirée au Pays de Galles. Il doit signer mardi à Cardiff un accord-cadre (un " Memorandum of Understanding", MoU) avec le Premier ministre gallois, Mark Drakeford La déclaration du gouvernement flamand pour la période 2019-2024 met explicitement l'accent, dans un contexte post-Brexit - Londres a quitté l'Union européenne le 31 janvier 2020 après de longues négociations -, sur la coopération avec le Royaume-Uni. Celui-ci reste, avec ses quatre nations (l'Angleterre, l'Écosse, le Pays de Galles et l'Irlande du Nord) une région considérée comme importante pour la Flandre. La visite de M. Jambon au Pays de Galles devrait marquer selon son entourage le point de départ d'un accord-cadre pour procéder à une consultation structurée avec cette entité du Royaume-Uni. Ce MoU contient des détails sur une coopération accrue dans les domaines culturel et du numérique, mais s'accompagne également d'un plan d'action avec des objectifs plus concrets. (Belga)