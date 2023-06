Météo - Poursuite d'un temps plutôt estival

(Belga) Le temps sera ensoleillé ce lundi après-midi, avec quelques cumulus de beau temps ici et là. Le vent demeurera modéré de nord-est et les maxima seront compris entre 20 ou 21°C en Hautes Fagnes, 23 à 25°C en Basse Belgique et 26 ou 27°C en Campine et en Gaume. En Flandre occidentale, les températures ne dépasseront pas les 20°C et on notera seulement 15 degrés sur les plages.