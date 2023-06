Mumford & Sons remplace Stromae sur la scène de Rock Werchter

"Trouver un remplaçant pour Stromae relève presque de l'impossible", expliquent les organisateurs. "Nous sommes donc très heureux d'annoncer que nos amis de Mumford & Sons ont accepté l'invitation d'être la tête d'affiche de notre première journée." Après son passage à Rock Werchter, Mumford & Sons entreprendra une tournée en Europe début juillet. "Nous sommes impatients d'accueillir à nouveau le groupe après sa tête d'affiche enchanteresse en 2019. Le concert du jeudi 29 juin sera le premier concert européen de Mumford & Sons depuis plus de trois ans. Nous leur sommes reconnaissants et surtout très heureux qu'ils clôturent le premier jour du festival. Rock Werchter 2023 aura lieu du jeudi 29 juin au dimanche 2 juillet, avec entre autres à l'affiche Muse, Arctic Monkeys, les Red Hot Chili Peppers, Stormzy, Liam Gallagher, Oscar and The Wolf, Queens of the Stone Age, Fred again, Rosalía, Lil Nas X, Sam Fender, Machine Gun Kelly, Iggy Pop ou encore Editors. Plus d'informations via le site internet rockwerchter.be. (Belga)