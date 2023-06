Près d'un quart de femmes en plus dans le secteur de la construction en cinq ans

Dans le détail, entre 2017 et 2022, le nombre d'employées a crû de 23,9 % et le nombre d'ouvrières de 20,8 %, soit une hausse globale de 23,6 %. Au total, les femmes représentaient 9,9 % de tous les travailleurs dans la construction et l'installation en 2022, contre 8,4% en 2017. "Cela fait de la construction le deuxième secteur qui connaît la plus forte féminisation ; seule l'agriculture fait mieux (+ 35,7 %)", constate Embuild. À noter que les femmes représentent plus d'un tiers (36,3 %) des employés dans le secteur de la construction et de l'installation. À ce titre, elles occupent des fonctions administratives, techniques et juridiques, mais également des emplois dans la vente, le marketing et la communication. Le tableau est cependant différent parmi les ouvriers où seules 1.857 femmes étaient actives dans le secteur en 2022, ce qui représente 1,2 % de tous les ouvriers. "À cet égard, le secteur de la construction et de l'installation a encore beaucoup à faire pour attirer davantage de femmes", commente Niko Demeester, administrateur délégué d'Embuild. "Nous devons montrer plus que jamais que notre secteur a évolué et que l'automatisation et l'utilisation des techniques les plus modernes rendent le travail moins lourd, moins sale et plus sûr". (Belga)