Pro League Awards - Arthur Vermeeren a reçu son trophée de Talent de l'année

La Pro League avait déjà annoncé vendredi passé que Vermeeren, 18 ans, était le successeur de Charles De Ketelaere en tant que meilleur jeune de la saison. Lundi, le classement a été révélé. Vermeeren a obtenu 163 points. Maxim De Cuyper (Westerlo) a pris la deuxième place avec 128 points. Bilal El Khannouss (Genk) a complété le podium avec 117 unités. Après ses débuts le 20 octobre en montant au jeu contre Ostende et une nouvelle montée au jeu deux semaines plus tard contre Anderlecht, le médian s'est installé dans le onze de base à partir de la 17e journée contre le Club Bruges, le 13 novembre, et ne l'a plus jamais quitté. C'est aussi contre les Brugeois que, durant les Champions' play-offs, il a inscrit son premier but en offrant la victoire à son équipe lors de la troisième journée. Il compte désormais 26 rencontres en championnat et 6 en Coupe de Belgique, que l'Antwerp a également remportée. Vermeeren figure dans la sélection provisoire de Jacky Mathijssen pour l'Euro espoirs. Les joueurs, les entraîneurs et les collaborateurs des clubs ont voté dans les différentes catégories le mois dernier pour désigner les lauréats. (Belga)