Pro League Awards - Le roi des assists Mike Trésor sacré Joueur de la Saison

Trésor, qui a reçu son trophée des mains de Branko Strupar, succède à Deniz Undav, récompensé l'an passé alors qu'il jouait pour l'Union. Déjà lauréat du Soulier d'Ebène, récompensant le meilleur joueur africain ou d'origine africaine, le 22 mai dernier, Trésor, 24 ans, a inscrit 9 buts et, surtout, délivré 24 assists, un nouveau record en Jupiler Pro League. Le milieu offensif évolue à Genk depuis 2021. Formé à Tubize et Anderlecht, Trésor a effectué ses débuts professionnels en 2019 aux Pays-Bas, au NEC Nimègue, qu'il avait rejoint en 2018. Il a ensuite joué à Willem II pendant deux ans, entre 2019 et 2021. Il compte 79 présences, 8 buts et 32 passes décisives avec Genk. Trésor a évolué dans toutes les équipes nationales de jeunes, mais n'a pas encore été appelé chez les Diables Rouges. Les joueurs, les entraîneurs et les collaborateurs des clubs ont voté dans les différentes catégories le mois dernier pour désigner les lauréats. (Belga)