Pro League Awards - Teuma, Boniface ou Trésor sera sacré Joueur de l'année ce lundi

Au lendemain d'une dernière journée riche en rebondissements, qui s'est conclue par le sacre de l'Antwerp, la Pro League attribuera ses récompenses de fin de saison. Aucun joueur du 'Great Old' ne figure parmi les finalistes au titre de Joueur de l'année. Teuma, 29 ans, a joué 36 rencontres en championnat cette saison, compilant 10 buts et 12 assists. Arrivé l'été dernier pour remplacer Undav, Boniface, 22 ans, a inscrit 9 buts et distribué 9 assists cette saison en 37 matches de championnat. Le nigérian a également été auteur de 11 buts sur la scène européenne (6 avec l'Union et 5 avec Bodo/Glimt). L'Union a terminé troisième après avoir été virtuellement championne pendant une grosse partie de la seconde période. Lauréat du Soulier d'Ebène le 22 mai dernier, Trésor, 24 ans, a inscrit 9 buts et, surtout, délivré 24 assists, un nouveau record en Jupiler Pro League. Genk a fini deuxième, après remporté la phase classique et repris pendant quelques minutes la première place durant la dernière journée. Youssef Challouk (RWDM), Dieumerci Mbokani et Thierno Barry (tous deux Beveren) sont les nommés au titre de Joueur de l'année en Challenger Pro League. Chez les dames, Lore Jacobs et Stefania Vatafu, sacrées avec Anderlecht, et Marie Detruyer (Oud-Heverlee Louvain) sont en lice. La Pro League a déjà dévoilé quelques lauréats. Arthur Vermeeren (Antwerp) a raflé le trophée de Talent de la saison et Jonathan Lardot celui de meilleur arbitre. (Belga)