Roland-Garros - Minnen à l'assaut de Gauff et Pegula en quart de finale du double: "Faire preuve d'audace"

"Nous sommes évidemment ravies de nous retrouver en quart de finale pour la deuxième fois", a-t-elle confié à Belga. "Nous jouons vraiment bien pour l'instant. Ce n'est donc pas vraiment une surprise. Nous affichons une belle harmonie. Nous apprécions également de jouer ici à Paris. C'est un cadre qui nous convient bien. Nous sommes une paire qui pratique un tennis très agressif, ce qui est important en double. Et je pense que c'est ce qui explique que nous avons réalisé de bons résultats." Greet Minnen et Anna Bondar ont déjà écarté deux têtes de série dans ce Roland Garros. Pour une place en demi-finale, elles devront en éliminer une troisième, et ni plus ni moins que la n°2, incarnée par les Américaines Cori Gauff (WTA 3) et Jessica Pegula (WTA 2), qu'elles avaient justement rencontrées au même stade l'an dernier. "Gauff et Pegula sont sans doute la meilleure paire du monde à l'heure actuelle", a poursuivi la native de Turnhout. "Ce sera un beau défi. Nous avions malheureusement perdu 6-4 au troisième set contre elle, mais montré que nous avions les moyens de l'emporter. Il faudra être très agressives au service et en retour et faire preuve d'audace." (Belga)