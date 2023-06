Serie A - Zlatan Ibrahimovic annonce sa retraite devant les tifosi de l'AC Milan

Le club milanais avait annoncé samedi que "Ibra" allait quitter le club, et qu'une cérémonie en son honneur aurait lieu après le match contre l'Hellas Vérone. Au cours de celle-ci, très ému, le grand attaquant, qui n'a pu éviter quelques larmes, a remercié ses dirigeants et surtout les supporters milanais pour tout l'amour qu'il a reçu et a annoncé au micro : "Il est temps de dire au revoir au football, mais pas à vous." Après un début de carrière à Malmö dans sa ville natale, Ibrahimovic a rejoint l'Ajax en 2001 où il s'est rapidement illustré. Il a ensuite brillé à la Juventus, à l'Inter Milan, au FC Barcelone, au Paris Saint-Germain et à Manchester United. Il compte de nombreux titres de champion à son palmarès: deux aux Pays-Bas, cinq en Italie (trois avec l'Inter, deux avec Milan), un en Espagne et quatre en France plus une Europa League avec Manchester United. Entre son passage à Manchester United et son retour à Milan, il avait joué aux Los Angeles Galaxy de mars 2018 à novembre 2019. Il a porté le maillot de la Suède à 122 reprises (62 buts). (Belga)