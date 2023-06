TC Charleroi - Dix ans de prison requis pour une tentative d'assassinat sur un ami

Le 20 septembre dernier, sur le parking du hall omnisports de Lambusart (Fleurus), un ami du prévenu a été victime d'un unique coup de couteau au ventre. "La blessure était telle que les policiers ont bien cru devoir changer le linge qui compressait l'entaille sous le t-shirt de la victime. Mais ce n'était pas un linge, mais plutôt les organes visibles sous le vêtement", a précisé la partie civile. La victime est ensuite parvenue à trouver refuge dans une boulangerie en s'enfermant dans la réserve. Lors de sa première audition, Jihad C. est revenu sur le déroulement de la journée. "Je me suis levé à 10h00, j'ai déjeuné et puis je suis sorti me balader à 15h30 avec le véhicule de maman. Puis, j'ai vu la victime et je lui ai mis le coup de couteau." Lundi après-midi, le jeune prévenu a contesté l'intention homicide et la préméditation. "Cela ne devait pas se passer comme ça, mais il est sorti de la voiture et je me suis senti menacé alors qu'on devait discuter." Une peine de 10 ans de prison ferme a été requise par le substitut Vervaeren, qui a également insisté sur les recherches internet effectuées par le prévenu sur "des coups de couteau dans le foie ou dans la gorge, ainsi que sur 'l'instinct killer' et sur les crimes à l'arme blanche." La défense a plaidé un sursis probatoire. Jugement le 19 juin. (Belga)