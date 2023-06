TC Eupen - Un an de prison pour traite d'êtres humains

Le 6 juin 2022, vers 04h00, une patrouille de la police de Saint-Vith a eu son attention attirée par une voiture de marque BMW, immatriculée en Allemagne, à proximité de laquelle se trouvaient six jeunes hommes. Lorsque les agents ont procédé à leur contrôle, aucun n'était en possession de papier d'identité. Interpellé, le conducteur du véhicule avait rapidement reconnu qu'il s'agissait de migrants qu'il avait fait entrer illégalement sur le territoire. L'homme avait aussi indiqué qu'il ne s'agissait pas de son premier voyage. Les migrants montaient à bord de sa voiture en Autriche puis étaient amenés en Belgique, aux Pays-Bas ou en France. L'avocat de la défense avait expliqué qu'à la base, le prévenu avait décidé d'utiliser une application de covoiturage lors de ses longs trajets pour rendre visite à sa mère. Dans ce cadre, il avait été contacté par une personne qui lui avait demandé de véhiculer plusieurs individus. "Ce n'est qu'une fois en route qu'il a remarqué qu'il transportait des migrants. La pression s'est alors accentuée sur lui et il a accepté de faire plusieurs trajets", a détaillé la défense. Lors de l'audience, le prévenu avait reconnu les faits et s'en était excusé. (Belga)