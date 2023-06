TC Mons - Douze ans de prison pour une quadruple tentative d'assassinat au Grand-Large à Mons

Armé d'un couteau de cuisine, le prévenu a frappé quatre jeunes, dans le dos, le ventre et le cou. Ils ont dû être hospitalisés. Le pronostic vital de l'un d'eux était engagé. Le prévenu a déclaré au tribunal qu'il ignorait le motif de sa colère. Il avait passé l'après-midi avec les victimes au Grand-Large. Énervé, il est rentré chez lui. Il s'est changé et est revenu, une demi-heure plus tard, avec un couteau de cuisine. Il a frappé les victimes. La circonstance aggravante de préméditation a été retenue par le tribunal. Le condamné était en état de récidive. (Belga)