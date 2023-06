Une mère condamnée pour avoir tué ses enfants graciée en Australie

Le procureur général de la Nouvelle-Galles du Sud, Michael Daley, a annoncé lundi qu'elle était graciée après une enquête d'un an qui a permis d'établir un "doute raisonnable" sur l'origine de ces décès. Elle a été libérée lundi matin de la prison de Grafton, située à environ six heures de route au nord de Sydney. Kathleen Folbigg avait été surnommée "la pire tueuse en série d'Australie" après avoir été condamnée en 2003 pour le meurtre de ses trois enfants et l'homicide involontaire du quatrième. L'affaire avait été très médiatisée. Selon le parquet, la mère de famille de 55 ans avait étouffé ses enfants, âgés de neuf semaines à trois ans étaient morts étouffés. Elle a toujours rejeté ces accusations en affirmant que chacun de leurs décès était lié à une cause naturelle. En 2021, des dizaines de scientifiques australiens et étrangers avaient signé une pétition pour sa remise en liberté, soutenant que de nouvelles preuves médico-légales suggéraient que ces décès inexpliqués étaient liés à des mutations génétiques rares ou à des anomalies congénitales. (Belga)